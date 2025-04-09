Названа точная продолжительность суток на Уране

Ученые рассчитали точную продолжительность суток на Уране. В ходе исследования они проанализировали данные 11-летних наблюдений космического телескопа «Хаббл». Согласно их выводам, продолжительность суток на планете составляет 17 часов, 14 минут и 52 секунды.

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Этот показатель на 28 секунд длиннее, чем тот, который рассчитал космический аппарат «Вояджер-2». Он пролетал мимо Урана в 1986 году. Аппарат зафиксировал радиосигналы от полярных сияний планеты и данные о магнитном поле, на основании которых были сделаны вычисления.

Однако измеренный период имел погрешность около 36 секунд, и она увеличивалась с каждым годом. Через несколько лет неопределенность стала слишком большой для дальнейших исследований.

Чтобы получить более достоверные оценки продолжительности суток, ученые проследили движение полярных сияний на магнитных полюсах Урана. Они опирались на шесть наборов данных наблюдений «Хаббла», сделанных в период с 2011 по 2022 годы. Это помогло уточнить расположение магнитных полюсов планеты и оценить период вращения. Погрешность нового измерения составляет менее 0,04 секунды.

Результаты исследования будут важны для будущих миссий к Урану, таких как проектируемый орбитальный аппарат Uranus Orbiter и зонд Uranus Probe. Они помогут рассчитать координаты точки входа в атмосферу планеты, сообщает Nature Astronomy.

Ранее ученые назвали причину мощных штормов на Уране и Нептуне. Их возникновение связали с воздействием метана. Этот газ влияет на теплообмен планет. В верхних слоях атмосферы он конденсируется в капли. Они падают в нижние слои, нагреваются и снова поднимаются в высоту.