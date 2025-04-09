Трамп предложил начать собирать iPhone в США

Американский президент Дональд Трамп предложил осуществлять сборку iPhone в Штатах, а не в Китае, как это происходит сейчас.

Дональд Трамп выступил с предложением начать собирать телефоны iPhone в США. Сейчас большинство этих гаджетов собирают в Китае, а также во Вьетнаме и Индии.

Республиканец убежден, что у Америки достаточно рабочей силы для того, чтобы начать выпускать технику на своей территории. Информацией делится МК.

Напомним, Штаты ввели торговую пошлину на импортные товары. Это возмутило не только зарубежных политиков и бизнесменов, но и предпринимателей из США, например Илона Маска.

После введения пошлин состояние Трампа уменьшилось с $4,7 млрд до $4,2 млрд.