Шлем Apple Vision Pro 2 уже поступил в производство

Apple, возможно, уже запустила массовое производство Vision Pro 2, а релиз устройства вероятен уже в конце 2025 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

По данным MacRumors, ключевые компоненты Vision Pro 2, включая панели, корпуса и схемы, уже запущены в массовое производство, что указывает на предполагаемый выпуск устройства в 2025 году. Сообщается, что некоторые поставщики Apple «спешат» выполнить заказы, чтобы успеть к некой запланированной дате релиза.

В MacRumors считают, что, вероятно, речь идет не о полноценном втором поколении Vision Pro, а об улучшенном устройстве первого поколения с «ограниченными изменениями в физическом дизайне». Ожидается, что, главным нововведением Vision Pro образца 2025 года станет новый чип Apple Silicon. Скорее всего, новым чипом станет M5.

Предполагается, что эта обновленная модель будет повторно использовать многие компоненты от Vision Pro первого поколения, чтобы компенсировать излишки запасов в цепочке поставок Apple.

Инсайдер и журналист Марк Гурман предполагал, что запуск устройства может состояться в период с осени 2025 года по весну 2026 года, что в целом соответствует информации MacRumors.