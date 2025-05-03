Онлайн-видео против Blu-ray: могут ли они сравниться в качестве?

Несмотря на свою огромную популярность, стриминг-сервисы и платформы по-прежнему не могут предложить фильмы в том же качестве, что и старые-добрые Blu-ray диски. Портал howtogeek.com рассказал, что мешает онлайн-платформам нагнать отставание от физических носителей.

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Проблема в том, что между стриминговыми платформами и физическими носителями целая пропасть в плане битрейта видео. Например, 4К UHD Blu-ray контент может предлагать битрейт до 128 Мбит/с, а стандартный Blu-ray диск — примерно 40 Мбит/с для 1080р видео. Для сравнения, 4К-стримы на многих популярных платформах предлагают максимум 25 Мбит/с, и то, в теории — на практике эта цифра обычно значительно ниже. Даже современные эффективные видеокодеки не могут компенсировать этот фактор.

Онлайн-видео в разрешении 4К может выглядеть неплохо со стороны, но изъяны стриминга становятся заметны при наличии хорошего (или очень большого) телевизора. Даже на многих обычных моделях зачастую можно видеть размытость при движении на экране, цветовые искажения, плохую цветопередачу и многие другие дефекты. Разницу между стримингом фильма из сети и просмотром того же фильма на Blu-ray диске невозможно не заметить.

Из-за этого многие поклонники кинематографа нередко покупают любимые фильмы и сериалы на физических носителях — они просты, не очень дороги и доступны почти каждому. Но здесь стоит быть реалистичными: со временем диски станут еще более нишевым явлением. Интернет постепенно становится все более быстрым, а диапазон сигналов — более широким. Не каждый готов заниматься созданием домашнего медиа-сервера, не говоря уже о том, что цифровые копии, снятые с Blu-ray, занимают очень много свободного места на жестких дисках. Неудивительно, что стриминг-платформы не слишком стремятся предлагать контент в ультравысоком качестве — его хостинг стоит чересчур больших денег.

Конечно, есть редкие сервисы по подписке, которые якобы предлагают цифровой контент в том же качестве, что и на физических носителях. Но, к сожалению, обычно они не позволяют покупать или арендовать фильмы, чтобы пользователь мог проигрывать их на своих умных устройствах. Они потребовали бы отдельный сервер для хранения, не говоря уже о крайне дорогостоящей акустике и телевизоре.

В то же время, некоторым фильмам и сериалам суждено существовать лишь в цифровом формате — без издания на физических носителях. Пока технологии не совершат значительный шаг вперед, любителям кино остается надеяться лишь на Blu-ray и ждать, что в будущем появится формат сжатия, не проигрывающий дискам по качеству картинки.