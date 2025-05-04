Где в квартире нельзя ставить роутер?

Даже самый высокоскоростной интернет не сможет показать хорошие результаты, если роутер расположен в не самом оптимальном месте. Портал howtogeek.com рассказал, в каких точках дома ни в коем случае не стоит размещать роутер.

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В шкафу или тумбочке

Тяжело сопротивляться соблазну спрятать роутер куда-нибудь подальше, чтобы интерьер выглядел опрятнее, но его не стоит ставить внутрь тумбочки, шкафа или любого другого закрытого пространства. Стены, двери и мебель способны ослабить сигнал, из-за чего он перестанет равномерно распределяться по дому. К тому же, в закрытом пространстве роутер может перегреться, что негативно повлияет на его работу.

За аквариумом

Много кто не знает об этом, но аквариумы тоже могут ухудшать качество Wi-Fi. Вода — плотная субстанция, и она эффективно поглощает радиоволны. Частоты в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц с трудом проходят через воду, что также приводит к ухудшению связи. Постарайтесь не размещать роутер близко к аквариумам для рыбок, кулерам и большим стеклянным контейнерам.

У металлических объектов и электроники

Домашняя бытовая техника, такая как микроволновки и беспроводные телефоны, излучает электромагнитные волны. Если они находятся в том же диапазоне, что и сигнал роутера, то это может привести к возникновению помех в Wi-Fi. Не говоря уже о том, что толстые металлические объекты поглощают или блокируют сигнал. Иногда он даже отражается от различных поверхностей, что ограничивает эффективную дальность роутера.

Под прямым солнечным светом

Как и большинство других электронных устройств, роутеры чувствительны к температуре. Если поставить его рядом с источником тепла или под прямым солнечным светом, то он может перегреться. А перегрев приводит к целому ряду проблем, от плохого качества связи вплоть до повреждения внутренних компонентов.

Неправильное расположение антенн

Еще один важный момент. При установке роутера важно не только выбрать подходящее место, но и правильно направить антенны, т.к. их позиция способна серьезно повлиять на скорость подключения и зону покрытия. У большинства роутеров есть как минимум две антенны, но у некоторых их больше, что дополнительно повышает охват сигнала. Если у вашего устройства всего две антенны, то направьте одну вертикально, а вторую — горизонтально. Помимо этого, убедитесь, что их не блокируют стены, мебель или другая бытовая техника.