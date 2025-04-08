Появился новый концепт iOS 19

Новая iOS для iPhone получит округлые иконки приложений и полупрозрачный интерфейс. Об этом в видео на YouTube-канале Front Page Tech рассказал известный блогер Джон Проссер.

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По словам Проссера, раскрытыми изображениями iOS 19 с ним поделились инсайдеры, которые изучили тестовую сборку новой операционной системы (ОС) для смартфонов Apple. Блогер подтвердил, что новая iOS будет во многом похожа на visionOS — систему для шлема дополненной реальности Vision Pro.

Так, Apple откажется от прямоугольных иконок — в iOS 19 значки приложений будут округлыми. Также многие элементы интерфейса окажутся полупрозрачными — «стеклянный» дизайн также позаимствовали из visionOS.

Во многие встроенные приложения — App Store, Apple Music, Apple TV, Messages и Phone — добавят удлиненную панель, расположенную в нижней части. В приложении плеера эта «таблетка», как ее назвал Джон Проссер, будет отображать состояние воспроизведения и иметь кнопку «Пауза».

В заключении Проссер заметил, что Apple старается тщательно засекретить работу над iOS 19. В компании надеются избежать крупных утечек до анонса ОС, который состоится 9 июня.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что в честь 20-летней годовщины с выхода первого iPhone компания Apple представит уникальный смартфон. Девайс получит преимущественно стеклянный корпус.