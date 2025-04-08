Тысячи лет тайны: ученые наконец-то узнали, как погиб Тутанхамон

Тайна смерти Тутанхамона, которая вызывала споры ученых на протяжении более чем 100 лет, кажется, решена: анализ ДНК помог экспертам приблизиться к пониманию того, что убило мальчика-фараона.

© Российская Газета

Об этом во вторник пишет издание Daily Mail, которое сообщает, что после генетического анализа останков умершего более трех 3000 лет назад фараона Тутанхамона обнаружены доказательства того, что смерть наступила из-за повторяющихся приступов малярии.

Сегодня, пишет издание, это заболевание легко поддается лечению, но в древние века оно обычно приводило к летальному исходу.

Более того, по данным анализа, и бабушка, и дедушка Тутанхамона - фараон Аменхотеп III и царица Тия - также погибли, заразившись малярией.

Тутанхамон правил Египтом на протяжении 9 лет и умер в возрасте 18 лет. В 1922 году произошло сенсационное открытие его гробницы. Тогда британский археолог Говард Картер обнаружил практически нетронутые останки мальчика, а также более 5000 артефактов.

Исследование ДНК проводилось Национальным исследовательским центром, медицинским факультетом Каирского университета и двумя немецкими специалистами по ДНК.