Тысячи лет тайны: ученые наконец-то узнали, как погиб Тутанхамон

Анализ ДНК помог ученым понять, что убило Тутанхамона
Тайна смерти Тутанхамона, которая вызывала споры ученых на протяжении более чем 100 лет, кажется, решена: анализ ДНК помог экспертам приблизиться к пониманию того, что убило мальчика-фараона.
Об этом во вторник пишет издание Daily Mail, которое сообщает, что после генетического анализа останков умершего более трех 3000 лет назад фараона Тутанхамона обнаружены доказательства того, что смерть наступила из-за повторяющихся приступов малярии.
Сегодня, пишет издание, это заболевание легко поддается лечению, но в древние века оно обычно приводило к летальному исходу.
Более того, по данным анализа, и бабушка, и дедушка Тутанхамона - фараон Аменхотеп III и царица Тия - также погибли, заразившись малярией.
Тутанхамон правил Египтом на протяжении 9 лет и умер в возрасте 18 лет. В 1922 году произошло сенсационное открытие его гробницы. Тогда британский археолог Говард Картер обнаружил практически нетронутые останки мальчика, а также более 5000 артефактов.
Исследование ДНК проводилось Национальным исследовательским центром, медицинским факультетом Каирского университета и двумя немецкими специалистами по ДНК.