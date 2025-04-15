Что "убивает" птиц в городе

Город — это не только стекло и бетон, но и непрерывная какофония звуков. Среди них все чаще слышится гул кондиционеров — постоянный, низкочастотный и, как выяснилось, небезопасный для пернатых жителей мегаполисов.

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Городские птицы адаптируются к необычной среде, но некоторые сигналы в их поведении говорят о том, что приспособление имеет предел. Как влияет техногенный шум, в частности от кондиционеров, на поведение птиц, расскажет «‎Рамблер».

Шум как экологический фактор

С научной точки зрения шум — это антропогенный стрессор, который нарушает сенсорную экологию животных. Исследование Springer Nature показали, что шум в диапазоне 40–60 дБ, характерный для большинства кондиционеров, может нарушать способность птиц к коммуникации и ориентированию в пространстве. Особенно уязвимы виды, полагающиеся на вокальные сигналы для привлечения партнера или охраны территории (например, большие синицы, пеночки, дрозды).

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Изменения в пении

Одно из наиболее заметных поведенческих изменений — это сдвиг частоты и длительности птичьего пения (исследование опубликовано в ScienceDirect). Чтобы быть услышанными сквозь гул, птицы начинают петь громче и на более высоких частотах. Это явление известно как «акустическая компенсация». Однако оно энергетически затратное и может снижать репродуктивный успех. Более того, изменения в структуре пения могут быть плохо распознаваемы сородичами.

Снижение численности и изменение ареала

Орнитологи фиксируют снижение плотности гнездования в районах с высокой концентрацией кондиционеров. Например, в многоэтажной застройке с обилием внешних блоков кондиционеров отмечено, что певчие птицы чаще избегают нижних этажей. Это приводит к вертикальной фрагментации среды и «вытеснению» менее гибких видов.

Хронический стресс и физиология

Шум воздействует не только на поведение, но и на физиологическое состояние птиц. В условиях постоянного фонового шума у них увеличивается уровень кортикостерона — гормона стресса. Это может повлиять на иммунную функцию, репродуктивные гормоны и даже продолжительность жизни. Так, у городских голубей, обитающих рядом с источниками технического шума, выше уровень гормонов стресса и хуже показатели выживаемости потомства, чем у тех, кто живет в более «тихих» кварталах.

Экологические последствия

Со временем шумовой стресс может привести к изменению видового состава городской орнитофауны: остаются только наиболее пластичные и приспособленные к шуму виды (вороны, голуби, скворцы), в то время как более чувствительные исчезают. Об этом сообщается в исследовании PubMed Central. Это обедняет биоразнообразие и нарушает городские экосистемы, поскольку птицы играют важную роль в опылении, распространении семян и контроле за численностью насекомых.

Существуют экологически ответственные решения: установка «тихих» моделей кондиционеров, развитие зеленых зон с шумопоглощением, а также архитектурные проекты с учетом биоакустики. Даже простые меры — размещение кондиционеров на крышах или в специальных шумоизоляционных нишах — способны изменить ситуацию.

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