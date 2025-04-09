Счет на годы: когда и почему человечеству грозит вымирание

Закат человеческой цивилизации может наступить уже через 15 лет – об этом говорят неутешительные данные, полученные зарубежными учеными.

Есть ли шанс избежать кризиса, разбиралась Москва 24.

Без воздуха и воды

В СМИ появилась информация о том, что человечество может исчезнуть в период с 2040 по 2050 год: такие сроки рассчитал суперкомпьютер World One, созданный с целью построения прогнозов развития цивилизации. По данным ряда изданий, к этому приведет совокупность последствий людской жизнедеятельности.

Согласно исследованию, планета ежедневно испытывает серьезное негативное воздействие из-за четырех главных факторов: перенаселения, глобального потепления, накопления парниковых газов, а также загрязнения окружающей среды. Если тенденция не изменится, к середине XXI века климатические изменения и истощение ресурсов сделают Землю просто не пригодной для обитания человека.

Хотя зарубежные специалисты и критикуют суперкомпьютер за упрощение сложных процессов, с его заключениями о причинах конца света многие согласны. В пользу выводов модели World One говорит в том числе растущая частота природных катаклизмов, считают ученые.

При этом они прогнозируют, что основными причинами вымирания человечества станут нехватка кислорода и питьевой воды. И даже если немедленно приступить к работам по нивеляции вредоносных факторов, к указанным срокам численность населения Земли все равно может сократиться до показателей XIX века. А в случае выживания популяции существовать в новом мире люди будут по совершенно другим условиям, подчеркивают исследователи.

Время еще есть?

Климатолог, заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский в беседе с Москвой 24 указал, что нехватка пресной воды действительно может угрожать человечеству уже в ближайшее время.

"Среди основных следствий изменения климата можно выделить таяние ледников, которые в некоторых регионах пополняют запасы питьевой воды", – объяснил специалист. "Если ледники уйдут, у нас количество пресной воды в реках будет зависеть от количества выпавшего снега. И если осадков зимой не будет, летом реки останутся пустыми. И это действительно угрожающее положение, которое уже не за горами".

При этом наиболее важной проблемой для человечества, связанной с глобальным потеплением, он назвал рост уровня Мирового океана. По словам Чернокульского, к середине XXI века вода может подняться на 12–15 сантиметров, а к концу столетия – на 40–60.

"Это приведет к тому, что некоторые прибрежные территории континентов и целые острова могут быть затоплены уже через несколько десятков лет", – объяснил эксперт.

В то же время климатолог Николай Терешонок в беседе с Москвой 24 назвал выводы скорой гибели человечества преувеличенными.

"Конечно, тенденция, связанная прежде всего с глобальным потеплением, ведет к серьезным проблемам для условий жизни. Но я бы не говорил о сроке более раннем, чем через 300 лет", – выразил мнение эксперт. "Поскольку у нас за прошедшие 100 лет в Центральном регионе температура выросла где-то на 3 градуса, за ближайшие столетия, если темп не сбавится, набежит такой уровень тепла, что человеческая жизнедеятельность станет невозможной. Но речь идет о столетиях".

Вместе с тем Терешонок заявил, что сделать ситуацию обратимой на данном этапе уже очень сложно.

"По палеоклиматическим данным, таких процессов, как сейчас, ранее никогда не наблюдалось. И получится ли нам повернуть это вспять, пока неизвестно", – заявил климатолог.

Тем не менее борьбу с потеплением необходимо продолжать. И на первое место нужно поставить работу по сокращению выброса в атмосферу парниковых газов и переходу на альтернативные источники энергии, заключил Терешонок.