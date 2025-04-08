В Китае создали смартфон с запахом

Китайская корпорация Infinix приготовилась выпустить смартфон с функцией ароматизации. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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В компании рассказали о технологии Energizing Scent-Tech, которая позволяет создавать ароматизированные гаджеты. В заднюю панель смартфонов из экокожи установили микроскопические капсулы с ароматическими веществами — этот метод называется микроинкапсуляцией.

«В результате этого телефон начинает с течением времени испускать легкий освежающий аромат», — описали технологию в Infinix. «Наша технология — как если бы у вас был красивый телефон, который еще и приятно пахнет. За этим стоит много технологий», — заявил генеральный директор Infinix India Аниш Капур.

В корпорации заметили, что интенсивность аромата зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности. Запах должен сохраниться на протяжении как минимум шести месяцев с момента покупки устройства.

Технология Energizing Scent-Tech впервые будет применена в смартфоне Infinix Note 50s 5G+. В компании уже подтвердили, что девайс поступит в продажу на индийском рынке 18 апреля, его стоимость составит до 20 тысяч рупий, или около 20 тысяч рублей.

В конце февраля тайваньская корпорация Asus представила компьютерную мышь с запахом. Внутри аксессуара находится флакон, в который можно заливать ароматические масла.