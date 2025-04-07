Bridgestone представила новое поколение лунных шин, разработанных специально для малых и средних роверов, работающих в суровых условиях Луны. Эти необычные колёса, по форме напоминающие кухонные измельчители, не используют традиционную резину и воздух. Вместо этого шины выполнены из прочных металлических конструкций, которые могут выдержать экстремальные температуры, вакуум и воздействие ультрафиолетового излучения.

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Новые безвоздушные шины состоят из стали и имеют гибкую внутреннюю структуру, которая позволяет эффективно преодолевать неровности лунного рельефа. Для лёгких роверов разработана облегчённая версия шин, а для тяжёлых — усиленная модель с увеличенным числом опорных элементов. Эти шины обеспечивают отличную маневренность и износостойкость, что особенно важно в условиях, где каждая ошибка может угрожать успеху миссии.

Концепт был представлен на 40-м Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс, где его оценили эксперты. Как сообщает издание SPEEDME.RU, Bridgestone делает акцент на надежности и долговечности своей новой технологии для будущих космических исследований.