Infinix пообещала выпустить смартфон с приятным запахом

Infinix анонсировала смартфон Note 50s 5G+, ключевой особенностью которого станет «приятный аромат». Об этом сообщает портал Digit.

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Infinix Note 50s 5G+ будет оснащен микрокапсулами с ароматизатором на задней крышке, которые обеспечат легкий аромат, сохраняющийся около шести месяцев в зависимости от условий эксплуатации. При этом продлить эффект не получится. Технология получила название Energizing Scent-Tech.

«Это как если бы у вас был красивый телефон, который к тому же приятно пахнет. За этим стоит множество технологий», — заявил директор Infinix India Аниш Капур.

Подробные характеристики смартфона пока не раскрываются. Судя по примерной стоимости гаджета, они будут среднебюджетными.

Заявлено, что Infinix Note 50s 5G+ поступит в продажу в трех цветах, однако аромат будет доступен только в версии Marine Drift Blue. Официальная презентация новинки запланирована на 18 апреля в Индии по ориентировочной стоимости до 20 тыс. рупий (около 19,8 тыс. руб.). Планирует ли Infinix продавать новинку на территории России, пока не уточняется.