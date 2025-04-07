Представлен Honor 400 Lite со 108 Мп камерой

Honor представила смартфон среднего класса Honor 400 Lite для мирового рынка.

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Устройство, впервые появившееся на сайте венгерского ритейлера, привлекает внимание дизайном и рядом технических характеристик.

Особенности

Honor 400 Lite оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080×2412 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. За производительность отвечает 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 7025 Ultra в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Аккумулятор ёмкостью 5230 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 35 Вт.

На задней панели расположена двойная основная камера:

основной модуль на 108 Мп с диафрагмой f/1.75;

сверхширокоугольный объектив на 5 Мп.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Смартфон также предлагает функции на базе ИИ: AI Erase, AI Camera, AI Translate и другие. Среди прочих характеристик – защита от пыли и водяных брызг по стандарту IP65, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, сертификация SGS (пятизвёздочная) и TÜV Rheinland Flicker-Free, а также возможность расширения виртуальной оперативной памяти. В качестве операционной системы используется Android 15. Габариты устройства – 161 × 74,55 × 7,29 мм, вес – 171 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor 400 Lite поступит в продажу в ближайшее время. Смартфон будет доступен в трёх цветах: Mars Green, Velvet Black и Velvet Gray. Стоимость пока не объявлена.