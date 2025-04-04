Названа лучшая ОС Windows в истории

Журналисты издания PCWorld в честь 50-летия корпорации Microsoft опубликовали рейтинг лучших операционных систем (ОС) Windows. Список доступен на сайте медиа.

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Лучшей операционной системой в истории авторы назвали Windows 10, вышедшую в 2015 году.

«Windows 10 стала основой экосистемы устройств, которые работали на общей платформе. Она была приветливой, симпатичной и очень "вашей"», — описали продукт журналисты.

На второе место поставили Windows 95, с выходом которой операционные системы Windows стали лидирующими на рынке компьютеров. На третьем месте оказалась Windows 11 — ее специалисты назвали созданным с нуля и очень мощным продуктом для работы и развлечений.

Худшей ОС признали Windows 2.0 — составители списка отметили, что эта ОС не была самостоятельной, а, скорее, стала переходной системой перед выходом Windows 3.0. Также на последних позициях рейтинга разместили Windows ME, Windows 1.0, Windows 8 и Windows 2000.

В начале апреля основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскрыл первый написанный для его компании код. Код был создан вместе с сооснователем Microsoft Полом Алленом и был предназначен для компьютера Altair 8800.