Названы самые популярные б/у-смартфоны в России

Три четверти (74%) приобретенных россиянами в 2025 году смартфонов — это восстановленные или бывшие в употреблении устройства. Об этом говорится в совместном исследовании «М.Видео-Эльдорадо» и «Авито».

В список самых популярных на б/у-рынке смартфонов вошли iPhone 11, 12, 13, Redmi 9A, iPhone XR и Samsung Galaxy S24 Ultra.

Базовые iPhone 11, 12 и 13 остаются популярными благодаря высокой надежности, актуальным версиям iOS и высокому доверию к Apple. Многие владельцы этих моделей переходят на более новые версии, а старые сдают на выкуп.

Бюджетный Redmi 9A от Xiaomi является лидером среди доступных Android-смартфонов ввиду своей доступности, а iPhone XR 2018 года, несмотря на возраст модели, привлекает пользователей надежностью и дизайном.

Прошлогодний флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra представляет премиум-сегмент, активно используемый корпоративными клиентами и требовательными пользователями. Это свидетельствует о том, что сервис выкупа активно используется не только массовыми потребителями, но и более продвинутыми пользователями, которые регулярно обновляют свою технику, считают эксперты.