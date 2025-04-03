Новый нанопринтер от МФТИ поможет в поиске преступников

Исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) создали нанопринтер, способный печатать микроразмерные структуры с высокой точностью. Новое устройство не имеет аналогов в мире и может применяться в криминалистике, археологии и искусствоведении, а также в научных исследованиях.

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Основной принцип работы принтера основан на технологии сухой аэрозольной печати. Одним из ключевых направлений его применения станет печать плазмонных структур, усиливающих свет. Это поможет проводить анализ методом рамановской спектроскопии, который позволяет идентифицировать вещества по их взаимодействию со светом. Благодаря новой технологии можно обнаружить даже мельчайшие следы веществ, которые ранее было невозможно зафиксировать.

По словам научного сотрудника центра испытания функциональных материалов МФТИ Владислава Борисова, без этих структур малые количества вещества остаются незаметными. Однако напечатанные элементы значительно усиливают сигнал, что делает возможным их детекцию.