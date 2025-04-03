Под США начала проседать земная кора

Под американским Средним Западом начала проседать земная кора. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Alert, в этом участке планеты происходит активный процесс литосферного капания — близкие к расплавленной мантии породы разогреваются, отрываются и, словно капли, уходят в глубины планеты.

© NASA

В этой области литосфера, твердая оболочка Земли, представляет собой кратон — особенно большой стабильный участок, который остается относительно неизменным в течение очень долгого периода времени. Они достаточно стабильны, чтобы становиться ядрами, вокруг которых формируются континенты. Всего ученые знают примерно о 35 кратонах.

Литосферное капание происходит, когда нижняя часть каменистой коры Земли нагревается до определенной температуры. По мере плавления породы начинает формироваться капля, которая в конечном итоге становится достаточно тяжелой, чтобы оторваться и упасть глубже в планету.

В некоторых точках планеты, вроде Анд и Анатолийского плато в Турции, этот процесс может создавать неровности на поверхности Земли. Обычно о литосферном капании судят именно по ним. Однако в этот раз ученые пошли другим путем. Группа китайских исследователей, работающих в Техасском университете, использовала сейсмические данные для реконструкции активности на нижней стороне земной коры — они построили карту толщи земной коры на основе сейсмических данных. Фактически его можно сравнить с рентгеновским снимком: он показывает, где слой поверхности толще, а где — тоньше.

«Благодаря использованию метода полной формы волны мы имеем лучшее представление о важной зоне между глубокой мантией и более мелкой литосферой, где мы ожидаем получить подсказки о том, что происходит с последней», — объяснил геофизик из Техасского университета Торстен Беккер.

Работа показала, что кратон, расположенный под большей частью североамериканского континента, истончается. Центральная точка утончения литосферы находится под Средним Западом, однако последствия заметны и в остальных его участках. Сами процессы занимают миллионы лет, из-за чего истончение коры, скорее всего, не повлияет на кого-либо живущего в Северной Америке сегодня.