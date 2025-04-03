Стартап получил $50 млн на систему сбора солнечной энергии в космосе

Стартап Aetherflux, основанный миллиардером и соучредителем Robinhood Байджу Бхаттом, собрал 50 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A. Компания из Сан-Карлоса, штат Калифорния, планирует использовать средства для подготовки первой демонстрации своей технологии, намеченной на 2026 год. Цель — создать сеть спутников, которые будут собирать солнечную энергию и передавать ее на Землю с помощью лазеров, обеспечивая чистую энергию в любую точку планеты.

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Идея вдохновлена рассказом Айзека Азимова «Разум» 1941 года, но Aetherflux делает ставку на практичность. Спутники, построенные на базе платформы Apex Aries, будут преобразовывать солнечную энергию в лазерный луч мощностью до одного киловатта. На Земле эту энергию примут специальные станции с фотоэлектрическими панелями.

Раунд возглавили Index Ventures и Interlagos, среди инвесторов — Breakthrough Energy Ventures, Andreessen Horowitz и даже актер Джаред Лето. Общая сумма привлеченных средств достигла 60 миллионов долларов, включая 10 миллионов от самого Бхатта. Aetherflux также получил поддержку от Минобороны США для разработки технологии для военных нужд.