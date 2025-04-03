Билл Гейтс показал первый написанный для Microsoft код

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскрыл первый написанный для его компании код. Об этом он сообщил в своем блоге.

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В честь 50-летия Microsoft, которая была основана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году, Гейтс показал первый написанный им код. Предприниматель объяснил, что код был создан для компании MITS и компьютера Altair 8800 — с него, по сути, началась история Microsoft.

Гейтс напомнил, что в 1975 году он и Аллен увидели в журнале Popular Electronics фотографию компьютера Altair 8800. Приятели настолько вдохновились устройством, что предложили создателям компьютера — компании MITS — написать для него интерпретатор языка Basic. Партнерам повезло, и этот код стал первым в истории корпорации Microsoft.

Билл Гейтс также показал распечатанный код на 157 листах бумаги. Бизнесмен заметил, что до сих пор считает код самым крутым и важным из всех, что он когда-либо писал.

В заключении Гейтс заметил, что из-за данного MITS обещания ему с приятелями пришлось два месяца без перерыва работать над кодом.

«Altair BASIC стал первым продуктом нашей новой компании, которую мы решили назвать Micro-Soft», — вспомнил Гейтс и заметил, что затем партнеры решили убрать из названия дефис.

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