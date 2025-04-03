Стали известны любимые алкогольные напитки древних египтян

Исследователи раскрыли предпочтения древнеегипетской знати в отношении крепких алкогольных напитков. В ходе археологических изысканий в южном регионе Египта были обнаружены уникальные предметы старины, свидетельствующие о том, что традиция употребления алкоголя процветала уже более 4 тысячелетий назад.

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Археологи обнаружили крупные керамические емкости с плоским дном, а также четыре элегантных сосуда, выполненных из тонкостенной глины. Внутри последних были выявлены следы древнего пива.

Метод радиоуглеродного анализа позволил установить, что возраст находок колеблется между 38 и 36 веками до нашей эры. Это указывает на то, что алкогольные напитки появились задолго до формирования первой династии фараонов.

Согласно мнению ученых, в древности употребление алкоголя не сводилось к банальному опьянению, а носило особый характер. К примеру, крепкие напитки использовались исключительно в священных погребальных обрядах, а также подавались на торжественных пирах в кругу представителей высшего общества.

Согласно сообщению techinsider, полученные сведения предоставят ученым возможность переосмыслить историю Древнего Египта.