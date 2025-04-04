«Союз-2.1а» и «Союз МС-27» приготовили к общей сборке

Ракету «Союз-2.1а» и корабль «Союз МС-27» на космодроме Байконур (Казахстан) приготовили к общей сборке. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Космическую головную часть транспортировали на общую сборку носителя, которая проводится в монтажно-испытательном корпусе площадки 31 космодрома.

Ранее госкорпорация сообщила, что экипаж пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-26» — космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков — подготовился к возвращению на Землю.

В марте «Роскосмос» рассказал, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» и экипажем — россиянами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и американцем Джонатаном Кимсом — с космодрома Байконур к МКС состоится 8 апреля.