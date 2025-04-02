Пользователей Google Chrome призвали обновить браузер

Google выпустила браузер Chrome 135 для Windows, macOS и Linux, в котором устранены 14 уязвимостей, выявленных сторонними экспертами. Об этом сообщает Anti-Malware.

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Одной из наиболее серьезных проблем, решенных в обновлении, стала уязвимость с идентификатором CVE-2025-3066, связанная с ошибкой типа use-after-free в системе навигации. Ее обнаружил исследователь безопасности Свен Дисте.

На данный момент подробные технические данные об устраненной уязвимости не раскрываются, что обусловлено стандартной практикой компании Google — детали, как правило, публикуются позже, после обновления основной массы пользователей. Однако специалисты подчеркивают, что подобные уязвимости опасны, так как могут быть использованы злоумышленниками для удаленного выполнения кода или выхода за пределы песочницы браузера.

Обновление также охватило ключевые модули, интересующие хакеров: систему навигации, работу с расширениями, загрузку файлов и проверку пользовательского ввода. Это делает установку обновления крайне важной для всех пользователей, которые обеспокоены безопасностью своих устройств.

Хотя Chrome автоматически обновляется у большинства пользователей, Google рекомендует проверить наличие обновлений вручную в меню «О Chrome» в настройках браузера.