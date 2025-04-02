На месте битвы Давида и Голиафа обнаружена уникальная печать

Трехлетняя девочка из Тель-Азека обнаружила уникальную ханаанскую печать в форме скарабея, возраст которой оценивается в 3800 лет. Находка была сделана во время семейного похода в Тель-Азеку, недалеко от Бейт-Шемеша. Израильское управление древностей (IAA) сообщило об этом открытии, подчеркнув его важное значение для изучения ранней истории Ханаана и культурного обмена с Древним Египтом.

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Во время прогулки по местности маленькая девочка, заметила камень, привлекший ее внимание.

«Мы шли по тропинке, и Зив выбрала именно этот камень», – рассказала ее сестра Омер.

После тщательной очистки семья поняла, что это не обычный камень, а археологический артефакт.

Печать, выполненная в форме скарабея – символа обновления и возрождения в древнеегипетской культуре – свидетельствует о том, что в тот период скарабеев использовали в качестве печатей и амулетов.

Доктор Дафна Бен-Тор, эксперт по древним артефактам, объяснила, что «в этот период скарабеи служили для передачи символических сообщений, отражавших религиозные убеждения и социальный статус их владельцев». После осмотра артефакт был идентифицирован как ханаанский, что подтверждает его связь с древней цивилизацией, упоминаемой в библейских текстах.

Тель-Азека имеет историческое значение, поскольку упоминается в Библии как место легендарной битвы между Давидом и Голиафом раскопки в этом районе проводятся уже 15 лет под руководством ученых из Тель-Авивского университета. Профессор Одед Липшиц отметил, что это место когда-то было процветающим городом в средние и поздние бронзовые века. Новая находка пополняет богатую коллекцию артефактов, обнаруженных в этом регионе, и помогает восстановить картину жизни древних ханаанеев.

В знак признания заслуг маленькой Зив и ее семьи IAA вручило им сертификат благодарности. Печать будет выставлена на специальной экспозиции в Национальном кампусе археологии Израиля имени Джея и Джини Шоттенштейн в Иерусалиме, где вместе с другими важными находками из Древнего Египта и Ханаана продемонстрируют богатство культурного наследия региона.