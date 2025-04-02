Названы самые мощные смартфоны марта

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг самых производительных смартфонов.

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Лидером прошедшего месяца по итогу тестирования в AnTuTu стал Vivo X200 Pro Satellite Edition на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400, набирающий в среднем 2,9 млн баллов. За ним следуют iQOO 13 (2,88 млн) и iQOO Neo10 Pro (2,81 млн), оснащенные Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 соответственно.

С четвертой по седьмую строчку разместились смартфоны с чипом Snapdragon 8 Elite: OnePlus 13 (2,78 млн), OnePlus Ace 5 Pro (2,78 млн), Realme GT7 Pro Racing (2,71 млн) и Realme GT7 Pro (2,68 млн).

Замыкают топ-10 Oppo Find X8 Pro (2,64 млн) с чипом Dimensity 9400, Redmi K80 Pro (2,62 млн) на Snapdragon 8 Elite и Oppo Find X8 (2,62 млн), оснащенный Dimensity 9400.

Отмечается, что в рейтинг вошли представленные на китайском рынке смартфоны. Картина на международном рынке может выглядеть иначе, так как многие устройства не представлены за пределами КНР. Также стоит учитывать, что в рейтинг включен средний балл, основанный на 1000 тестах в AnTuTu.