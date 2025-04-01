В Windows появилась функция быстрого восстановления

Lenta.ru

В операционной системе (ОС) Windows 11 заработала функция быстрого восстановления после сбоев. На это обратило внимание издание Windows Central.

В Windows появилась функция быстрого восстановления
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Функцию быстрого восстановления (Quick machine recovery, QMR) начали тестировать среди участников программы Windows Insider. В Microsoft объяснили, что если компьютер сталкивается со сбоем, то система самостоятельно запускает среду восстановления Windows (WinRE). Также устройство подключается через интернет, чтобы взаимодействовать со службами восстановления Windows.

В компании заметили, что функция быстрого восстановления позволяет сократить время простоя персонального компьютера (ПК) и упростить процесс восстановления ОС. В том числе, сервисные инструменты Microsoft будут автоматически искать неполадку и предлагать решение проблемы: так, если сбой случился из-за драйвера или обновления, то новое программное обеспечение будет удалено.

В Microsoft сообщили, что в настоящий момент QMR доступна только для участников программы бета-тестирования. В будущем функция быстрого восстановления будет работать по умолчанию на устройствах под управлением Windows 11. Microsoft представила QMR на мероприятии Ignite 2024 в ноябре 2024 года.

В конце марта Microsoft запретила устанавливать Windows 11 на компьютеры без подключения к интернету. Также для установки ОС стали требовать наличия аккаунта Microsoft.

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