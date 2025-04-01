Airbus заменит «Роскосмос» в миссии ExoMars

Компания Airbus Defence and Space построит посадочную платформу для марсианской миссии ExoMars, заменив тем самым госкорпорацию «Роскосмос». Об этом сообщает издание SpaceNews.

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На платформе, которая должна обеспечить мягкую высадку миссии ExoMars на поверхность Марса, будет находиться, в частности, планетоход Rosalind Franklin.

В октябре ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщил, что Европа вернула России марсианский посадочный модуль Kazachok («Казачок») отмененной европейско-российской миссии ExoMars-2022.

В мае издание сообщило, что НАСА выделит Европейскому космическому агентству (ЕКА) сотни миллионов долларов на марсоход.

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года, но был отменен по инициативе ЕКА из-за специальной военной операции.