Россия вырвалась в лидеры по числу масштабных ИТ-сбоев

Россия заняла пятое место в мире по количеству крупных ИТ-сбоев в 2024 году. На российские организации пришлось 7,2% от общего числа зафиксированных в мире инцидентов. Количество сбоев в России выросло на 22% по сравнению с 2023 годом. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер аналитического центра «Монк Диджитал Лаб» Николай Ганюшкин.

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В общей сложности, по информации «Монк Диджитал Лаб», в 2024 году в мире было зарегистрировано 11 200 серьезных ИТ-сбоев, повлиявших на бизнес-процессы и работу государственных органов. Это на 14% меньше, чем годом ранее. Однако аналитики отмечают увеличение доли незарегистрированных мелких и средних сбоев, что может свидетельствовать о более серьезном масштабе проблемы, чем отражает официальная статистика.

Лидером по числу инцидентов, по данным исследования, остаются США (34,5% от мирового количества). На втором месте – Китай (15,1%), на третьем – Германия (9,4%), на четвертом – Индия (8,0%). В десятку стран также вошли Бразилия, Франция, Великобритания, Испания и ЮАР.

В «Монк Диджитал Лаб» указали на разнонаправленные тенденции в разных регионах. Снижение числа сбоев в США связывают с повышением отказоустойчивости инфраструктуры и инвестициями в автоматизацию профилактики инцидентов. В Китае и Индии наблюдается рост сбоев, что объясняется активным развитием цифровой инфраструктуры и увеличением нагрузки на ИТ-системы. В европейских странах, таких как Германия, Франция и Испания, сбои часто происходят на промышленных предприятиях из-за активного внедрения цифровых технологий и недостаточного обслуживания.

Рост числа сбоев в России, по мнению Ганюшкина, обусловлен устареванием западной технологической базы, отсутствием поддержки, недостатком опыта в эксплуатации импортозамещенного ПО и оборудования, а также дефицитом квалифицированных кадров в сфере инфраструктуры и технической поддержки.