Синий «экран смерти» в Windows может стать зеленым

Компания Microsoft решила отказаться от привычного синего «экрана смерти» в Windows — его заменят на зеленый. Об этом рассказали в официальном блоге, который посвящен анонсу тестовой сборки операционной системы Windows 11 Insider Preview 26120.3653.

© Скриншот Microsoft

Отмечается, что в сообщении о критической ошибке также исчезнет смайлик «:(» и QR-код. Последний элемент упрощал диагностику проблемы, однако теперь разработчики решили использовать еще более минималистичный подход. В Microsoft пояснили, что новый пользовательский интерфейс для «неожиданных перезагрузок» лучше соответствует принципам дизайна Windows 11 и позволяет пользователям быстрее вернуться к работе.

© Скриншот Microsoft

Первыми изменения смогут увидеть участники тестирования Windows Insider, использующие версию Windows 11 24H2 и выше. Обновление будет доступно в версиях Beta, Dev и Canary. Обычные пользователи познакомятся с зеленым «экраном смерти» после завершения тестов.