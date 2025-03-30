В России произошел масштабный сбой в работе Интернета

Масштабный сбой в работе Рунета произошел 30 марта 2025 года. Об этом сообщает КП со ссылкой на портал «Сбой.рф», отслеживающий работоспособность сайтов в режиме реального времени.

На 12:53 (мск) было известно о перебоях в работе 50 российских сайтов и приложений.

В RUTUBE опровергли данные о блокировке сервиса в Турции

Сильнее всего пострадали операторы мобильной связи. Также были затронуты приложения ритейлеров, кафе быстрого питания, популярных маркетплейсов, сайтов недвижимости, популярных музыкальных сервисов, видеохостингов, сервисов доставки.

Работа некоторых сервисов нормализовалась после 13:00. Причины массового сбоя уточняются.

На прошлой неделе жители нескольких российских регионов также сообщали о некорректной работе видеохостингов, соцсетей и некоторых сайтов.