Google исправила проблемы с установкой Chrome на ПК

Портал Android Authority сообщил, что Google подтвердила возникновение проблемы с установщиком браузера Chrome на компьютерах с процессорами Intel и AMD. При попытке установки браузера пользователи получают сообщение об ошибке, которое говорит о невозможности работы приложения на компьютере.

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Это объяснили тем, что Google оправляет Arm-версию установщика на компьютеры с операционной системой x64, что вызывает эту проблему. Другими словами, ПК с чипами Intel и AMD случайно получают версию, предназначенную для компьютеров с чипами Snapdragon. Однако, некоторым пользователям удалось запустить программу установки, загрузив браузер через определённую ссылку или используя офлайн-установщики.

Чтобы скачать офлайн-установщик, следует посетить сайт Chrome, пролистать страницу до раздела «Семейство Chrome» и выбрать «Другие платформы». Google утверждает, что разработчики уже исправили эту проблему и пользователи могут смело продолжать установку Chrome на своих компьютерах.