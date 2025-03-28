В России начнут тестировать спутниковые звонки по телефону

В середине апреля Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует предоставить МТС спектр радиочастот для тестирования технологии связи «спутник–смартфон» и подключения базовых станций к спутниковым системам. Об этом сообщают «Известия».

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Испытания будут проводиться на участках гибридной спутниковой сети 5G, что привлекло внимание не только МТС, но и конкурентов. В пресс-службе «МегаФона» подчеркнули, что развитие гибридных сетей мобильной и спутниковой связи — один из ключевых приоритетов отрасли, способный обеспечить устойчивую связь в труднодоступных регионах.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, спутниково-сотовая связь необходима для России, особенно в удаленных районах, на Крайнем Севере, дачных участках, автотрассах и железнодорожных маршрутах, где стандартные сети часто недоступны или не обеспечивают качественное покрытие.

Эксперты прогнозируют массовое внедрение услуги мобильной спутниковой связи ближе к концу 2020-х годов, когда Россия планирует создать собственные группировки низкоорбитальных спутников, аналогичные проекту Starlink Илона Маска. Такие спутники смогут взаимодействовать с наземными смартфонами.

На мировом рынке уже доступны устройства с поддержкой спутниковой связи, но их возможности пока ограничены отправкой коротких сообщений через спутники. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает, что к концу десятилетия смартфоны смогут обеспечивать полноценный интернет-доступ, однако перспективы их использования в России зависят от реализации национальных спутниковых проектов.