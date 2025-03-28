Почему экстраверты успешнее и богаче интровертов

Если вы когда-нибудь задумывались, почему на всех корпоративах начальник громче всех смеется над своими же шутками, а тихая девушка из бухгалтерии незаметно сливается со шторой — эта статья для вас. В беседе с «‎Рамблером» Сибитев Константин, клинический психолог, коуч ICF, EMDR и NLP специалист ответил на вопрос, действительно ли экстраверты обречены на успех, или интроверты просто недооцененные гении.

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Связи — валюта успеха

Пока интроверты мастерски избегают зрительного контакта в лифте, экстраверты уже обменялись визитками, обсудили новый сезон «Игры престолов» и договорились о совместном проекте. Исследования Гарвардской бизнес-школы показывают: 85 процентов карьерного роста зависит от нетворкинга.

Экстраверты инстинктивно понимают: мир крутится вокруг людей, которые знают людей. Они не ждут, когда их заметят — они заставляют себя заметить.

Общительность и энергичность экстравертов позволяют им создавать прочные связи и добиваться лидерских позиций. Они буквально заряжают окружающих энтузиазмом, что делает их естественными лидерами Константин Сибитев Клинический психолог

Уверенность как маркетинговый ход

В 2018 году университет Торонто провел любопытный эксперимент: двум группам испытуемых дали одинаковые бизнес-планы. Первую группу представлял уверенный экстраверт, вторую — квалифицированный, но сдержанный интроверт. В 73 процентах случаев инвесторы выбирали первый вариант.

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Парадокс в том, что экстраверты часто воспринимаются как более компетентные — даже когда их знания поверхностны. Их секрет в том, что они говорят так, будто уже получили Нобелевскую премию по теме.

Дополнительно, исследования Принстонского университета показывают, что люди подсознательно доверяют тем, кто говорит громче и увереннее. Это подтверждает феномен «харизматического влияния» — эффект, при котором убежденность в своих словах делает человека убедительным даже без глубоких знаний.

Нейромедиаторы успеха

С точки зрения нейробиологии, поведенческие различия экстравертов и интровертов обусловлены особенностями работы дофаминовой системы. Исследования показывают, что у экстравертов выше чувствительность к дофамину — нейромедиатору, отвечающему за мотивацию и вознаграждение. Они получают больше удовольствия от социальных взаимодействий и быстрее «включаются» в новые ситуации.

Но не только дофамин играет роль. Серотонин, отвечающий за стабильность настроения, у интровертов часто выше, что делает их менее зависимыми от внешних стимулов. Это объясняет, почему интроверты предпочитают работать в одиночестве и дольше обдумывают решения.

У экстравертов более активная дофаминовая система. Это объясняет их склонность к риску, быстрому принятию решений и стремлению к новым впечатлениям. Интроверты же ориентированы на более глубокую переработку информации, что может замедлять их реакции в социуме. Но именно благодаря этому они часто принимают более взвешенные решения Константин Сибитев Клинический психолог

Реакция на провал

Психология стресса показывает: экстраверты быстрее восстанавливаются после провалов. Пока интроверт три ночи анализирует, где ошибся, экстраверт уже пробует новый подход, обсудив проблему с десятком знакомых. Исследование Кембриджского университета выявило: способность быстро «перезагружаться» после неудач увеличивает финансовый успех на 40 процентов.

К тому же, экстраверты чаще используют социальную поддержку как инструмент преодоления стресса. Они не замыкаются в себе, а делятся проблемами, что снижает уровень кортизола — гормона стресса, помогающего адаптироваться к неудачам.

Экстраверт как лидер

Методом статистического анализа выявлено, что 60 процентов успешных предпринимателей — экстраверты. Их лидерские качества и способность к самопрезентации помогают привлекать инвестиции и мотивировать команду.

Однако исследования Стэнфордского университета говорят о другом: интровертные лидеры могут быть не менее эффективны, особенно в командах, где сотрудники проявляют инициативу. Их способность слушать и анализировать делает их стратегами, в то время как экстраверты — тактиками.

Исследования MIT доказывают: в долгосрочной перспективе бизнесы, основанные интровертами, часто стабильнее. И постепенно мир начинает ценить их глубину.

Интровертам стоит не переделывать себя, а находить «свои» способы проявляться Константин Сибитев Клинический психолог

Вместо светских бесед — глубокие встречи тет-а-тет,

Вместо импровизаций — продуманные презентации,

Вместо вечеринок — письменные коммуникации.

Интроверт-миллионер — это тот, кто придумал, как зарабатывать, не вставая с дивана. И мы все ему завидуем Константин Сибитев Клинический психолог

Подводя итог, правда в том, что современный мир пока больше приспособлен под экстравертов. Но, как показывает практика, самые успешные люди часто сочетают в себе оба типа качеств.

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