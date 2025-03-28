На космодроме Байконур готовят к пуску «Ракету Победы»

Старт решили посвятить 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает «МИР 24».

Корпус ракеты обклеили официальной символикой. 8 апреля она выведет на орбиту корабль «Союз МС-27» с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом.

Для Рыжикова это будет третий полет, тогда как Зубрицкий и Ким отправятся в космос впервые. Миссия «Союз МС-27» будет реализована в рамках 73-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Космонавтам предстоит провести примерно 245 дней на орбите, где они займутся выполнением научных исследований и обеспечением бесперебойной работы станции.