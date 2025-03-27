ChatGPT научился рисовать картинки с хорошо читаемым текстом

OpenAI, известная своим чат-ботом ChatGPT, запустила новую возможность — создание картинок с хорошо читаемым текстом прямо в приложении. Теперь пользователи могут не только задавать вопросы текстом, но и просить ChatGPT нарисовать что угодно — от комиксов до научных схем. Это стало возможно благодаря обновлённой модели GPT-4o, которая умеет работать с текстом, картинками и даже звуком.

Всё просто: описываете, что хотите увидеть, например, «собака в космосе ест пиццу», и ChatGPT сразу рисует. Новая функция лучше понимает, что вы имеете в виду, и даже может исправлять ошибки в тексте на картинках — раньше слова часто получались с опечатками. Например, если попросить нарисовать вывеску, буквы будут чёткими и правильными.

Обновление уже доступно для всех пользователей ChatGPT — и бесплатных, и платных (Plus за $20 в месяц и Pro за $200). Скоро его добавят и для тех, кто использует ChatGPT в школах и компаниях.