Жизнь на волоске: зачем мы ищем опасность

Наш мозг, нацеленный, казалось бы, на выживание, иногда тянется к тем ситуациям, которые могут его угробить. Почему, несмотря на все инстинкты самосохранения, мы так часто стремимся к адреналину и острым ощущениям? Ответ на этот вопрос, лежащий на стыке нейробиологии и психологии, в беседе с «‎Рамблером» обнародовал Никита Непряхин, основатель Школы Критического Мышления, тренинговой компании Business Speech.

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Стресс-реакция и гормоны удовольствия

Когда человек сталкивается с опасной ситуацией, его организм запускает стресс-реакцию. Одним из ключевых гормонов, высвобождающихся в этот момент, является адреналин. Он способствует мобилизации энергии, повышает уровень внимания, улучшает физическую выносливость и, что немаловажно, вызывает ощущение удовольствия и эйфории. Этим объясняется привлекательность экстремальных видов спорта. Это не просто реакция тела на угрозу — это химия удовольствия, обеспечивающая настоящее «погружение» в драйв.

Что происходит с мозгом, когда он истощен

В ходе исследований, проведенных в 2015 году, нейробиологи выявили, что повышение уровня адреналина может вызвать активацию нейрона, связанного с центром удовольствия в мозге. Такие ощущения, как например, прилив энергии и бодрости, являются результатом повышенного выброса нейротрансмиттеров, например, дофамина — это гормон, отвечающий за удовольствие, азарт и мотивацию, что заставляет нас снова и снова искать подобные «взрывные» переживания. Это объясняет, почему мы стремимся к риску — мы хотим испытать снова тот самый гормональный всплеск, который приносит ощущение счастья.

Психология преодоления

Столкновение с чем-то угрожающим вызывает чувство преодоления и силы, что, в свою очередь, также способствует ощущению удовлетворения. Классическое объяснение этого феномена связано с «бегом или борьбой» — двумя основными ответами на стрессовую ситуацию. Эти реакции организуют наше поведение в условиях угрозы, при этом «побежденный» риск вызывает сильное удовлетворение. Например, человек, сумевший выйти из сложной ситуации, испытывает эйфорию от ощущения своей победы, контроля над обстоятельствами.

Мозг любит новизну и не любит рутину. А любые опасные ситуации часто непредсказуемы и возбуждает любопытство. Это мощный стимул и сильный движок, который толкает нас навстречу опасностям, ведь мозг реагирует на опасность как на азартную игру. Поэтому он не столько любит опасность, сколько то, что она запускает: энергию, эмоции, удовольствие и драйв Никита Непряхин Эксперт по публичным выступлениям и аргументации, основатель Школы критического мышления и тренинговой компании Business Speech

Исследования нейробиологов подтверждают, что стремление к рискованным ситуациям запускается теми же участками мозга, которые отвечают за азартные игры. Например, в 2007 году было установлено, что задействованные в этих процессах области, такие как вентральный стриатум и префронтальная кора, связаны с ощущениями вознаграждения и с желанием делать ставки в казино.

Почему люди избегают риска?

У некоторых миндалевидное тело активизируется сильнее при столкновении с риском, что приводит к усилению тревоги. Дополнительно, у нерискованных людей может быть снижена активность в тех областях мозга, которые связаны с восприятием вознаграждений за рискованные поступки, таких как префронтальная кора и вентральный стриатум. Это делает их менее склонными к рискованным действиям, так как они не ощущают тех положительных эмоций и стимулов, которые переживают более рисковые личности.

Таким образом, мозг стремится к возбуждению, которое он получает через риск, преодоление трудностей и новые переживания. Мы ищем не столько саму опасность, сколько эмоции и гормональные всплески, которые она вызывает.

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