Qualcomm разработает 2-нм процессоры для конкуренции с Apple

Qualcomm планирует использовать 2-нанометровый техпроцесс для выпуска двух новых флагманских процессоров в 2026 году. Один из них, предположительно, получит название Snapdragon 8 Elite Gen 3. Этот шаг поможет компании сократить технологический разрыв с Apple, которая первой начнет массовое производство 2-нм чипов для iPhone 18.

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Согласно слухам, Qualcomm разрабатывает еще один процессор под кодовым названием SM8945. Ожидается, что он будет менее мощной версией Snapdragon 8 Elite Gen 3, но также будет производиться по 2-нм техпроцессу. Разница между моделями может заключаться в частоте ядер или графическом процессоре.

Производством новых чипов, вероятно, займется тайваньская компания TSMC. Ее тестовые образцы уже показывают высокий уровень выхода годных чипов — около 60%. Однако Samsung также работает над 2-нм технологией, хотя ее тестовые образцы пока достигают лишь 30% выхода годных чипов.

Ранее сообщалось, что Qualcomm может использовать технологии сразу двух производителей — TSMC и Samsung — для снижения затрат. Однако пока компания, по слухам, делает ставку исключительно на TSMC, поскольку у нее более стабильные производственные показатели.