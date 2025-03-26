Опасный мир обнаружен подо льдами Антарктиды
Массивный ледяной покров Антарктиды скрывает под собой огромный затерянный мир, который может ожить, если льды растают под влиянием потепления климата. Об этом пишет журнал National Geographic.
Издание ссылается на новое исследование, которое провела большая группа ученых под руководством гляциолога Кристина Доу из Университета Ватерлоо в Канаде.
Ученые обобщили данные наблюдений, которые проводились в Антарктиде последние два десятилетия. И пришли к выводу о том, что подо льдом толщиной почти в два километра лежит нечто удивительное, а именно: ландшафт крутых гор и долин, пересеченных извилистыми реками.
Таинственное золотое «яйцо» со дна океана взволновало ученых
Скрытые реки могут сыграть решающую роль в том, как ледяной щит Антарктиды отреагирует на глобальное потепление климата, считают ученые. Созданная ими компьютерная модель в качестве одного из наиболее вероятных сценариев указала, что по мере таяния и истончения ледяного покрова Антарктиды в течение следующих нескольких десятилетий скрытые реки могут выйти из берегов и разрушить крупные ледники, которые сейчас регулируют скорость повышения уровня моря.
"Изменения довольно радикальны, - говорит Кристин Доу. - Эти эволюционирующие реки могут привести к таянию ледников и более быстрому сползанию их в океан. Мы недооцениваем, насколько быстро все изменится, насколько сильно лед будет таять в ближайшие 80 лет".
Выводы исследователей стали результатом 20-летней работы по картированию континента, скрытого под ледяными щитами Антарктиды. Впрочем, авторы работы признают, что никто и никогда воочию не видел скрытых гор и долин.
О существовании затерянного мира, угрожающего повышением уровня мирового океана, пока судят только по данным дистанционных наблюдений. Они производились при помощи специальных радаров, установленных на самолетах, а также методами измерения гравитационных и магнитных полей. Все это вкупе позволило буквально заглянуть под лед.
Так и были обнаружены скрытые горные хребты, высота которых может достигать двух километров, широкие долины и глубокие каньоны. Радар также выявил сотни озер, которые существуют под антарктическими ледниками. Они подпитываются водой, которая медленно тает у основания ледяного покрова.
Установлено, что подледниковые реки довольно часто впадают в подледниковые озера и наоборот, вытекают из них. По словам соавтора исследования Анны-Мирейллы Хейден, эти реки зачастую ведут себя странным образом, поскольку они "подчиняются не только гравитации, но и сокрушительному давлению льда".