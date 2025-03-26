Инсайдер рассекретил возможный дизайн iOS 19

Известный инсайдер Джон Проссер представил первые изображения возможного дизайна грядущей iOS 19, демонстрируя макеты предполагаемого внешнего вида различных приложений и функций. Проссер утверждает, что эти макеты основаны на «реальной» версии iOS 19, которую он видел, но публикует лишь реплики, чтобы защитить свои источники. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В своем видео Проссер показал как достоверные изменения дизайна, так и шуточные элементы. Например, он продемонстрировал главный экран с круглыми иконками вместо привычных квадратных, но в конце видео признался, что это не точное отображение будущих иконок.

Вот основные моменты, раскрытые Проссером о дизайне iOS 19:

– Экран блокировки. Функциональных изменений нет, но произойдет визуальная переработка. Макет Проссера показывает экран блокировки, напоминающий текущий, но с измененной прозрачностью уведомлений и более выраженным эффектом «плавающих» кнопок;

– Настройки и всплывающие окна. Элементы меню, всплывающие окна и кнопки приобретают более округлую эстетику со «стеклянным» стилем;

– Приложения. Меню приложений и кнопки получат аналогичный вид с закругленными углами, округлым дизайном и «плавающим» стилем, вдохновленным visionOS;

– Клавиатура. Верхняя часть клавиатуры станет более округлой, со «стеклянным» дизайном visionOS. Проссер отметил, что клавиатура «выглядит так, будто парит».

Ранее Проссер уже делился макетами приложений «Сообщения» и «Камера», которые демонстрируют описанный им дизайн. Для элементов интерфейса характерны навигационные кнопки в форме пузырей, более мягкие, закругленные углы и повышенная прозрачность.

По словам Проссера, приложения Apple «Спорт» и «Приглашения» уже дают представление о том, каким будет редизайн iOS 19, что согласуется с предыдущими слухами о том, что Apple уже использует «стеклянные» кнопки и элементы интерфейса в своих новейших приложениях.

Проссер утверждает, что в iOS 19 не ожидается каких-либо значительных новых функций искусственного интеллекта или других крупных нововведений. Обновление iOS 19, по его словам, будет сосредоточено в основном на изменениях дизайна.