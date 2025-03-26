В Китае представят электромагнитную систему для запуска ракет

Китайская компания Galactic Energy планирует к 2028 году представить первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет космического назначения. Об этом сообщает газета газета South China Morning Post (SCMP).

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Установка, использующая принципы работы маглева, получит сверхпроводящие магниты, позволяющие носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система будет отличаться низкой шумностью и позволит сэкономить на ракетном топливе.

В июне 2022 года генеральный конструктор корпорации «Московский институт теплотехники» (МИТ), создавшей межконтинентальные баллистические ракеты, Юрий Соломонов сообщил о планах строительства трассы для поезда на магнитной подушке (маглев). Объект планировалось построить в одном из северо-западных регионов России. Его ввод в эксплуатацию намечался на 2025 год.