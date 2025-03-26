Эволюционные причины: почему голуби «кивают», когда ходят

Если вы когда-нибудь наблюдали за голубями, то наверняка обращали внимание на их походку: во время ходьбы они всегда «кивают». Но какой в этом смысл с точки зрения биологии?

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Ещё в 1978 году учёные из Канады провели эксперименты и выяснили, почему голуби «кивают». Это действие у птиц происходит в два этапа. Сначала — рывок и перемещение головы вперёд, затем — фиксация головы в одном положении, пока тело её «догоняет». На самом деле задача у этого всего одна — стабилизация зрения.

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Так как в момент рывка у голубя голова остаётся неподвижной, то мозг птицы успевает фиксировать чёткое изображение. Это крайне важно, ведь голуби — плотоядные птицы. Им нужно уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. К тому же они в отличие от человека не могут во время быстрого перемещения фокусироваться на каком-то объекте.