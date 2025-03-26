В Италии обнаружена гробница гладиатора

Итальянские археологи при проведении раскопок в древнеримской колонии Литернум, расположенной в современном муниципалитете Джульяно в Кампании, на юге Италии, обнаружили некрополь, на территории которого был похоронен гладиатор.

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Как сообщает La Brujula Verde, раскопки проводила группа под руководством Симоны Формола. Археологи обследовали территорию площадью более 150 квадратных метров. Этот участок давно интересовал исследователей, но до последнего времени раскопки на нем были запрещены в соответствии с министерским указом.

Проведенные после снятия запрета работы показали, что, как и предполагали ученые, данный участок обладает значительной исторической ценностью. Так, в ходе полевых работ были обнаружены погребальные сооружения, два из которых привлекли особое внимание.

Во-первых, они сохранились лучше других гробниц, обнаруженных по соседству. В частности, сохранились крупные участки их оригинальной облицовки. Анализ позволил установить, что стены гробниц изначально были окрашены в белый цвет, а затем их разукрасили узорами красного цвета.

Во-вторых, данные гробницы оказались уникальны по своей архитектуре. Одно из захоронений представляет собой четырехугольный монументальный мавзолей, построенный с использованием техники opus reticulatum из блоков серого туфа.

Длина каждой из его сторон составляет три метра. Внутри мавзолея исследователи нашли оштукатуренные ниши, вероятно, предназначавшиеся для размещения погребальных урн. Это означает, что мавзолей мог использоваться в течение нескольких поколений.

Другой замечательной находкой стала почти идеально сохранившаяся мраморная надгробная надпись, которая представляет собой эпитафию на гробнице гладиатора. Как отмечают исследователи, надпись является "уникальным свидетельством восприятия и памяти этих бойцов в римском обществе".

"Присутствие такой эпитафии в Литернуме предполагает, что в этом городе проживали гладиаторы, которые по завершении своей карьеры на арене нашли здесь свое последнее пристанище", - считают археологи.

В целом в рамках проведенных раскопок исследователи задокументировали около двадцати древних гробниц, которые соответствуют различным типам захоронений Древнего Рима. Исследование показало, что некрополь активно использовался в период с конца I века до нашей эры до рубежа II и III веков нашей эры.