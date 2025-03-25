VK запустит аналог WeChat

Технологический холдинг VK запустит бета-версию цифровой платформы Max, которая может стать российским аналогом WeChat, в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что VK запустит бета-версию цифровой платформы Max. На первом этапе, по информации газеты, в нем будут доступны мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежная система, в дальнейшем в Max должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, сказали собеседники газеты.

"В VK подтверждают, что в ближайшее время в магазинах приложений появится бета-версия цифровой платформы Max. В ней будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Согласно материалу газеты, если продукт сможет интегрировать государственные сервисы, то Max потенциально может стать аналогом китайского WeChat, объяснил источник, близкий к VK. Планируется, что бета-версия Max весной 2025 года появится одновременно на iOS и Android.