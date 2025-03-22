Мощная магнитная буря грозит России утром 23 марта

Магнитные бури продлятся с перерывами все выходные. Завтра утром возможны самые сильные бури с начала года. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые отмечают, что сейчас в окрестностях Земли фиксируется резкое ухудшение космической погоды. Солнечный ветер проникает внутрь магнитосферы «на необычно большую глубину».

Примерно с 22:00 пятницы (мск) приборами зарегистрировано начало магнитных бурь планетарного масштаба со слабой и средней амплитудой. Максимальный уровень (G1.67 по 5-балльной шкале) был зафиксирован сегодня около 5 утра. Сейчас этот фактор воздействия ослабевает, и «вторая половина дня ожидается умеренно возмущенной».

«Возобновление сильных магнитных бурь, однако, ожидается уже на стыке сегодняшних и завтрашних суток, когда к текущему влиянию солнечного ветра добавится ударное воздействие от выброса массы, приход которого ожидается примерно в это время», — сообщают астрономы.

Расчетное время удара — между 3 и 6 часами утра 23 марта. Прогноз ещё формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз подобные бури регистрировались в начале января 2025 года.

Вчера облако плазмы было выброшено Солнцем после вспышки уровня M1.2. Выброс имел «исключительно высокую скорость и массу — возможно, самые большие значения в этом году».

На Земле началась магнитная буря

Ученые считают, что вспышка, хотя и была незначительной, вывела из равновесия крупный протуберанец (плотное волокно плазмы), которое и было выброшено к Земле. Этот объект сейчас находится в космосе и в течение суток ударит по Земле.