Названы 10 лучших флагманских смартфонов 2025 г.

В одном из выпусков на YouTube-канале «Польза NET» эксперт рассказал, какие модели дорогих телефонов стоит покупать в марте.

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Samsung Galaxy S25 Ultra. Этот смартфон страдает от перегрева на длительных дистанциях, у него нет улучшений по аккумулятору, мало Bluetooth-кодеков, незначительный прогресс по сравнению с предыдущими моделями. В то же время цена у этого устройства хорошо снизилась, аппарат качественный, у него множество ИИ-функций, есть возможность переходить с основного модуля на фронтальный, адекватный переход с телевика на ультраширик.

OnePlus 13. Из минусов этой модели: мало настроек для звука, есть перегрев, нет чехла, адаптера питания (но зависит от комплектации). С другой стороны, у смартфона адекватная цена, лучшая вибрация и лучшая оболочка. Если вам не нужны суперкамеры, то берите эту модель. Снимает OnePlus 13 неплохо, но не на уровне некоторых флагманских устройств. На любом маркетплейсе это всё равно топ за свои деньги.

Xiaomi 15. У него неполноценное стерео, лёгкий перегрев и блокировка загрузчика. Это великолепный компактный смартфон. На старте продаж глобальную версию можно купить за 62 тысячи рублей. Также подобного гаджета легко хватит минимум на два года.

Honor Magic 7 Pro. Он очень быстро падает в цене. Версию на 1 ТБ можно было купить за всего 80 с чем-то тысяч рублей. Да, это безликий смартфон, у него не лучшая, но хорошая съёмка. Есть у него также проблемы с ПО, но оснащён он и Face ID. Есть проблема также с нехваткой для этого смартфона флагманских аксессуаров типа часов, наушников.

Apple iPhone 16 Pro. Среди минусов устройства: экран не поддерживает мультитач на 10 касаний, медленная зарядка, скромный комплект поставки. Если вы в РФ, то вам будет сложно устанавливать банковские приложения. В целом это лучший компактный флагман и очень удобный смартфон. Если вы делаете контент для глобальных платформ (кроме YouTube, ВК), то эта модель идеально вам подойдёт.

Samsung Galaxy S25. Это удобный и компактный смартфон. При этом у него скромный список Bluetooth-кодеков, небольшая ёмкость аккумулятора, скромный комплект поставки, по сравнению с прошлой линейкой мало улучшений, нет встроенных магнитов для беспроводной зарядки. Ликвидность у него минимальная, и перепродавать его будет сложно.

Realme GT 7 Pro. Смартфон не поддерживает беспроводную и реверсивную зарядку, у него слабая фронталка, устаревший сверхширик, неоптимизированный формат видео, старый Type-C, в китайской версии нет 7-го бенда, мало настроек для кастомизации звука динамиков. В то же время у него довольно приличное комьюнити и довольно низкие цены на старте. За свои деньги это хорошее устройство.

Oppo Find X8 Pro. У него плохая стабилизация при съёмке видео на основной модуль, нет ультразвукового сканера отпечатков, нет магнитов в смартфоне для беспроводной зарядки, нет улучшения с точки зрения экрана по сравнению с предыдущей линейкой. Цена тоже оставляет желать лучшего, если только вы не в азиатских странах. Хорошие моменты тоже есть, но камера всё равно разочаровывает.

Google Pixel 9. Фишек у него много, а насчёт железа есть вопросы. Зато цена у него сейчас хорошо падает. Среди недостатков этой модели выделяются отсутствие ИК-порта, слот только под одну СИМ-карту, медленная зарядка. За пределами СНГ и в Европе у этого смартфона очень выгодные условия покупки и возврата.

Asus ROG Phone 9. Из минусов этого смартфона: ШИМ, слабая фронталка, маленькая плотность пикселей. Для многих недостатком будет и внешний вид флагмана. Но это не игровое устройство.