США обвинили Китай в отработке орбитального боя

Пять китайских спутников отработали технологию орбитального боя, заявил замглавы космических операций США Майкл Гетлейн. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

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«В космосе есть пять различных объектов, которые маневрируют вокруг друг друга, синхронно и под контролем. Это то, что мы называем космическими боями. Они отрабатывают тактику, методы и процедуры для выполнения космических операций на орбите одним спутником над другим», — заявил офицер.

Хотя генерал не уточнил, о какой стране идет речь, позднее представитель Космических сил США сказал, что обвинение касается китайской стороны, которая в 2024 году провела серию маневров с аппаратами Shiyan-24C и Shijian-6 05A/B.

«Эти наблюдения основаны на коммерчески доступной информации», — сообщил собеседник в электронном письме изданию.

Компания LeoLabs подтвердила Breaking Defense, что действительно наблюдала маневры китайских аппаратов на околоземной орбите. Она же заметил, что к подобным операциям готовится российская сторона.

В августе издание Defense News со ссылкой на Гетлейна сообщило, что без увеличения инвестиций преимущество США перед другими странами в космосе может сократиться.