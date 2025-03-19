Идентифицировано зубастое существо возрастом 340 миллионов лет

Палеонтологи идентифицировали новый род и вид акул-лепесткозубов по многочисленным зубам, найденным в Национальном парке Мамонтова пещера в американском штате Кентукки.

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Как сообщает Sci News, предполагается, что обнаруженные окаменелые останки принадлежат ранее неизвестному виду акул каменноугольного периода, которые обитали на нашей планете около 340 миллионов лет назад. Ученые предварительно отнесли новый вид к семейству Obruchevodidae отряда вымерших хрящевых рыб Petalodontiformes.

Новый вид акул получил название Clavusodens mcginnisi. Как пояснил первый автор исследования доктор Джон-Пол Ходнетт, такое название акула получила из-за своих задних зубов, которые внешне напоминают старые железные гвозди.

Эта акула совсем не напоминала тех гигантов, которые обитают в современных морях и океанах. В длину представители Clavusodens mcginnisi достигали всего 8-10 сантиметров. За небольшой размер и долотообразные зубы палеонтологи прозвали их "акулами-бурундуками".

"Небольшой размер позволял им избегать более крупных хищников, поскольку они питались ракообразными, червями и небольшими плеченогими, обитавшими на морском дне", - говорит доктор Джон-Пол Ходнетт.

Несколько мелких зубов акулы вида Clavusodens mcginnisi были обнаружены в пласте горных пород формации Сент-Женевьев в национальном парке Мамонтова пещера. Эти породы, по возрасту которых определен возраст акулы, состоят из известняков и сланцев, которые образовались на дне теплого океанического рифа.

"До открытий, сделанных в Мамонтовой пещере за последние несколько лет, в формации Сент-Женевьев не было известно окаменелостей акул, - продолжает Ходнетт. - На сегодняшний день в этом геологическом слое обнаружено более 70 видов акул и других рыб, в том числе четыре новых вида".