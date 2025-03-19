Инсайдер рассказал, какие улучшения будут в камерах линейки iPhone 17

Линейка iPhone 17 получит значительные улучшения камер, утверждает аналитик GF Securities Джефф Пу.

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По его данным, во всех моделях появится 24-мегапиксельная фронтальная камера — впервые с 2019 года, когда Apple начала использовать 12-мегапиксельный сенсор.

В Pro-версиях также появится новый 48-мегапиксельный телеобъектив вместо нынешнего 12-мегапиксельного. Это может позволить записывать 8K-видео, чего не удалось добиться в iPhone 16 Pro из-за аппаратных ограничений.

Производительность улучшится благодаря чипу A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Все модели получат поддержку Wi-Fi 7, но лишь iPhone 17 Air будет оснащен фирменным модемом Apple C1.

iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone в истории с толщиной 5,5 мм. Однако из-за этого он лишится второго заднего модуля камеры и получит базовый A19 вместо Pro-версии.