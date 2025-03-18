Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отстыковался от МКС

Александр Горбунов, космонавт «Роскосмоса», и участники экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon покинули Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

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В составе экипажа космического корабля также присутствуют астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. Последние два находятся на МКС уже девять месяцев. Изначально планировалось, что они вернутся на Землю 14 июня, но на корабле Starliner, который был разработан компанией Boeing, возникли технические проблемы.

«Сегодня в 08:05 мск пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля — 19 марта в 00:57 мск у побережья штата Флорида», — написал «Роскосмос».

Ранее владелец компании, американский миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с требованием ускорить процесс возвращения на Землю двух астронавтов, которые находятся на Международной космической станции с лета прошлого года.

Маск заявил, что компания SpaceX выполнит просьбу нового президента. Предприниматель отметил, что администрация бывшего главы государства Джо Байдена совершила отвратительный поступок, оставив астронавтов НАСА Уилмора и Уильямс.