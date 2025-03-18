Получены материалы, перспективные для создания элементов памяти будущего

Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) получили новые полупроводниковые материалы, перспективные для создания элементов памяти будущего. Они смогут превосходить привычную нам флеш-память по количеству циклов перезаписи, емкости и быстродействию, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

© Пресс-служба Новосибирского госуниверситета

Флеш-память - это устройство, которое позволяет хранить информацию даже при выключенном питании, а также записывать и удалять данные.

Как пояснил научный сотрудник лаборатории НГУ Иван Юшков, сейчас технология создания своих устройств достигла своего предела: достигнуто максимальное количество циклов перезаписи. Помочь преодолеть эти ограничения может новый тип памяти - мемристор. Это специальный резистор с эффектом памяти. Он способен запоминать воздействия, приложенные к нему ранее, и таким образом может хранить информацию.

"Научные сотрудники НГУ первыми в мире обнаружили в материалах на основе германо-силикатного стекла "эффект памяти" (мемристорный эффект), изучили их опто-электрические свойства, а сейчас исследуют процессы, происходящие в них в процессе протекания тока", - сообщили в вузе.

Кремний-германиевые стекла - это смесь оксида кремния и оксида германия. Ранее учеными исследовались отдельно оксиды кремния либо оксиды германия. Исследователи НГУ первыми решили совместить свойства этих двух веществ.

Для проведения экспериментов были выращены пленки четырех составов с разными соотношениями оксидов германия и кремния. Затем ученые изготовили специальные структуры с очень тонким слоем германо-силикатного стекла и приступили к проведению исследований, когда ученый задает напряжение, а затем регистрирует зависимость тока в образце при его изменении.

Исследования проводились в определенном температурном диапазоне - от комнатной температуры до 102 градусов Цельсия.

"Этот диапазон соответствует рабочим температурам мемристоров", - подчеркнули в вузе.

По этим зависимостям ученые моделировали свойства исследуемых образцов. Ученые выяснили, что лучше всего прогнозировать параметры устройств помогает модель под названием "Ток, ограниченный пространственным зарядом" (ТОПЗ).

Перспективы технологии

"Мы можем с помощью этой модели теоретически предугадать параметры будущего мемристора как одного из новых типов памяти. Также у нас есть возможность, исходя из модели ТОПЗ, более точно определять электрическое напряжение и переключение, то есть диапазон работы моделируемого нами прибора", - цитирует пресс-служба Юшкова.

Значимость исследования заключается в том, что благодаря его результатам ученые могут определить параметры мемристора теоретически, не выращивая наноструктуру.