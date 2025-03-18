На МКС доставят еще два умных скафандра «Орлан-МКС»

В 2025 году на МКС будут доставлены еще два новых скафандра "Орлан-МКС" для работы в открытом космосе. Это в плюс к скафандру под номером шесть, который привез на станцию в начале марта космический грузовик "Прогресс МС-30".

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Седьмой и восьмой скафандры сейчас в работе.

"Мы должны один отдать в середине этого года под "грузовик", который пойдет в августе, если не ошибаюсь, и еще один чуть попозже, в ноябре - декабре", - рассказал в интервью ТАСС генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

Напомним: скафандры "Орлан-МКС" используются российскими космонавтами на МКС с 2017 года. Каждый рассчитан на 20 выходов за борт станции и пять лет на борту МКС в случае соблюдения смены расходуемых элементов.

Сейчас космонавты работают в "Орланах-МКС" №4 и №5.

"Орлан-МКС" выполнен как универсальный: подходит на рост от 165 до 190 сантиметров: Рукава и штанины, соответственно, регулируются. Кстати, если говорить о различиях со спецодеждой SpaceX, то там, как говорят, скафандры создаются строго индивидуально под определенного астронавта.

Почему "Орлан-МКС" называют "умным скафандром"? По сути, это миниатюрный космический корабль, в котором космонавт может находиться в открытом космосе свыше десяти часов.

Принцип: дом, в котором можно жить. Он, в частности, оснащен суперсовременной внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, и даже климат-контролем - автоматической системой терморегулирования. Это увеличило срок службы скафандров на орбите. Еще одна очень серьезная новация по сравнению с предыдущими моделями - новая система отображения информации.

"По некоторым вещам мы перешли на отечественные компоненты - в частности, сейчас используем отечественный дисплей для нашего компьютера. На предыдущей версии скафандров он был иностранный", - отметил Поздняков.

Первые выходы в новых скафандрах запланированы на конец этого года.

По словам Героя России, командира отряда космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, который стал абсолютным рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе - 1111 суток, скафандры "Орлан" - это самые надежные, безопасные и грамотно сконструированные устройства для внешне-корабельной деятельности.

Но некоторые предложения по модернизации конструкции современных скафандров для работы в открытом космосе у космонавтов есть. Все они, конечно, формируются с учетом накопленного опыта их эксплуатации.

Так, космонавт перечислил характеристики, которые в будущем требуют модернизации. Например, изменить рамку кирасы скафандра с прямоугольной на трапециевидную для облегчения входа в скафандр; сделать сменные рукава скафандра нескольких типоразмеров, так как антропометрия рук у космонавтов разная; разработать видеокамеры с установкой на шлеме скафандра без ухудшения обзора в верхней его части и без увеличения габаритных размеров шлема.